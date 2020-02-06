محمد سعد أفضل ممثل بمهرجان جمعية الفيلم

حصل الفنان محمد سعد على جائزة أفضل ممثل دور أول من قِبل لجنة التحكيم لمهرجان جمعية الفيلم السنوي عن دوره في فيلم الكنز الجزء الثاني.

كما حصل باسم سمرة على جائزة أحسن ممثل دور ثان عن دوره في فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، بينما حصل ماجد الكدواني على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن

دوره في فيلم الضيف هذا بالإضافة لحصول فيلم الضيف على جائزة أفضل ديكور وذهبت للمهندس علي حسام، كذلك حصل ايضًا فيلم خيال مآتة على جائزة أحسن تصوير وذهبت لمدير التصوير أحمد يوسف.

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أما عن جائزة الجمهور فذهبت لفيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري

وتم إختيار الفيلم بناءً على أعلى أصوات حصل عليها الفيلم بأستفتاء الجمهور.

الجدير بالذكر إن توزيع الجوائز سيتم يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير في سينما رينيسانس بوسط البلد، كما سيتم تكريم عدد من صناع الأفلام مِن مَن أثروا الحياة الفنية المصرية ومن بينهم توفيق الدقن وسيتسلم التكريم نجله المستشار ماضي توفيق الدقن، أبو السعود الأبياري والفنان على الكسار، كذلك سيتم تكريم كلأ من وحيد حامد ويسري نصرلله.