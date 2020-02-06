حصل فيلم الفيل الأزرق 2 على عدة جوائز تضاف لعدد الجوائز الذي نالها من قبل، فلقد حصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفى، جائزة أفضل مصممة ملابس لناهد نصر الله، أحسن مكساج لأحمد أبو السعد وحصل الموسيقار هشامنزيه على جائزة أفضل موسيقى تصويرية وأخيرًا حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أفضل مونتاج.
يشار أن إعلان جوائز مهرجان جمعية الفيلم تم إعلانه منذ قليل من قِبل إدارة المهرجان
الجدير بالذكر إن فيلم الفيل الأزرق 2 من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد ومن بطولة كل من كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار وغيرهم العديد من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر جوائز جديدة تضاف لفيلم الفيل الأزرق 2 من مهرجان الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.