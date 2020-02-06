جوائز جديدة تضاف لفيلم الفيل الأزرق 2 من مهرجان الفيلم

حصل فيلم الفيل الأزرق 2 على عدة جوائز تضاف لعدد الجوائز الذي نالها من قبل، فلقد حصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفى، جائزة أفضل مصممة ملابس لناهد نصر الله، أحسن مكساج لأحمد أبو السعد وحصل الموسيقار هشام

نزيه على جائزة أفضل موسيقى تصويرية وأخيرًا حصل المونتير أحمد حافظ على جائزة أفضل مونتاج.

يشار أن إعلان جوائز مهرجان جمعية الفيلم تم إعلانه منذ قليل من قِبل إدارة المهرجان

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على أن تسلم الجوائز يوم الختام والذي يوافق يوم السبت المقبل والمقام في سينما رينيسانس بوسط البلد.

الجدير بالذكر إن فيلم الفيل الأزرق 2 من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد ومن بطولة كل من كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار وغيرهم العديد من نجوم الفن.