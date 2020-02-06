"بيكا وحفله بأمريكا وشاكوش مع إيلون مسك".. حكاية مطربين مهرجانات حول العالم

تصدُّر مطرب المهرجانات حمو بيكا، معدلات الأكثر تداولًا وبحثًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد إعلانه إحياء حفل غنائي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر "بيكا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوسترًا دعائيًّا للحفل رغم رفض النقابة منحه تصريح بالغناء في حفلات، وعلَّق: "قريبًا حفل بيكا في أمريكا"، ولم يكشف حمو بيكا عن تفاصيل بشأن الحفل، فيما حازت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه، مما دفعه يتصدر الأكثر تداولًا وسط المغردين.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية رفضت منح تصريح لبيكا، كما أحالته نيابة الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة، بجلسة 15 فبراير الجاري، بتهمة سبَّ وقذف هاني شاكر، داخل نقابة المهن الموسيقية.

فيما قررَّت نقابة المهن الموسيقية الأردنية، منع مطرب المهرجانات حمو بيكا، من إحياء أي حفل غنائي في الأراضي الأردنية.

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وأصدرت النقابة، والتى يترأسها الأردني حسين الخطيب، بيانًا في وقت سابق أكَّدت فيه أن لجان الرقابة والتفتيش بمحافظات الأردن، استلمت قرارًا بمنع "بيكا"

من الغناء في الأردن.

وبناء على ذلك تم إلغاء حفل "حمو بيكا"، الذي كان من المقرر أن يقام في مدينة العقبة في رأس السنة الماضية.

في ذات الصدد، تصدَّر أيضًا اسم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الأكثر تداولًا بمواقع التواصل، بعدما نشر إيلون مسك، رجل الأعمال الأمريكي، تدوينة عن أكثر 50 أغنية استماعًا على "ساوند كلاود" خلال الأسبوع الحالي، ببرنامج الموسيقى الشهير، محتفلًا بأغنيته "Don’t Doubt Ur Vibe"، لكن المفاجأة أنها في الترتيب الثامن، متفوقًّا عليها مهرجان "بنت الجيران"، لـ "شاكوش" والذي احتلَّ المركز الثاني، مما يعني أنها الأكثر شهرة ويستمع لها الآلاف من الرواد.