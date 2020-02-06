الاعلامية جيسيى العاصى تحقق نسبة مشاهدة عالية مع بدء عرض برنامجها "بر الامان" على فضائية "القاهرة والناس"



استطاعت الاعلامية جيسى العاصى ان تحقق نسبة مشاهدة عالية منذ بدء أولى حلقات الموسم الثانى من برنامجها " بر الأمان" الذى يذاع على فضائية "القاهرة والناس" حيث كانت أولى حلقات البرنامج من داخل الأراضي اللبنانية.

وقالت الإعلامية جيسي العاصى عقب عرض اولى حلقات الموسم الثانى من البرنامج أنها سعيده بردود افعال المشاهدين وتفاعلهم من

البرنامج الذى يتناول العديد القضايا وفتح ملفات تهدف إلى دعم الشعوب العربية بطريقة مختلفة و واقعية عبر نقل الصورة الحية والإنتقال إلى معظم الأراضي بالدول العربية لنقل ومعاينة تلك القضايا والأعباء التي يحملها المواطن العربي على كاهله ليس هذا وحسب بل ان البرنامج يسعى لمحاولة إيجاد حلول لتغيير تلك المشكلات إلي الأفضل وتحويل الصور السلبية الي صورإيجابية، وتوجيه رساله حية بضرورة التلاحم والتماسك لمواجهة التحديات الراهنة مع التركيز علي تقديم المساعدات الخيرية والعلاجية للفئات الاكثر احتياجاًالجدير بالذكر أن البرنامج إجتماعي إنساني خيرى ويناقش العديد من الموضوعات الإجتماعية الإنسانية على مستوى الوطن العربي من أجل توطيد أواصر التلاحم والترابط بين المجتمعات العربية.. والبرنامج ترأس تحريره الإعلامية شيرين بكر ومن إخراج محمد شاكر.