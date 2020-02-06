"لما بنتولد" يحصد جوائز بمهرجان جمعية الفيلم

حصد فيلم " لما بنتولد " على نصيب الأسد في جوائز مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وحصل على جائزة أفضل فيلم وحصلت الفنانة سلمي حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول والقديرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثان، كذلك حصل المخرج تامر عزت على جائزة أفضل إخراج والراحلة نادين

شمس على أحسن سيناريو، بالإضافة لحصول الفنانة أميمة السباعي على شهادة تقدير من لجنة التحكيم.

يشار أن جوائز لجنة التحكيم تم إعلانها منذ قليل من قِبل إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع عن نتائج الجوائز لجنة

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التحكيم تحت رئاسة الناقد كمال رمزي وبعضوية كل من الناقدة علا شافعي، الناقد أسامة عبد الفتاح، المونتيرة رحمة منتصر، مهندس الديكور فوزي العوامري، المخرج محمد أبو سيف، الناقد محمد الروبي، مدير التصوير محمد عسر والمخرج هاني لاشين.

الجدير بالذكر إن حفل ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي سيقام يوم السبت المقبل في سينما رينيسانس بوسط البلد ليتم تسليم الفائزين الجوائز وتكريم المكرمين في هذه الدورة.