"لما بنتولد" يحصد جوائز بمهرجان جمعية الفيلم

حصد فيلم " لما بنتولد " على نصيب الأسد في جوائز مهرجان جمعية الفيلم السنوي، وحصل على جائزة أفضل فيلم وحصلت الفنانة سلمي حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول والقديرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثان، كذلك حصل المخرج تامر عزت على جائزة أفضل إخراج والراحلة نادينشمس على أحسن سيناريو، بالإضافة لحصول الفنانة أميمة السباعي على شهادة تقدير من لجنة التحكيم.
يشار أن جوائز لجنة التحكيم تم إعلانها منذ قليل من قِبل إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع عن نتائج الجوائز لجنة
الجدير بالذكر إن حفل ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي سيقام يوم السبت المقبل في سينما رينيسانس بوسط البلد ليتم تسليم الفائزين الجوائز وتكريم المكرمين في هذه الدورة.
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