أحمد صلاح حسني يتصدر يوتيوب بمسلسل ختم النمر

حصل الفنان أحمد صلاح حسني على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة، وذلك في مشهد من مسلسله "ختم النمر" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". "يوتيوب". جمع المشهد بينه وبين الفنانة القديرة وفاء سالم، والفنانة السورية وفاء سالم، وعرض سر اختفاء والدته طوال سنوات حياته، وصدمته بعد معرفة بعض الحقائق عنها. طوال سنوات حياته، وصدمته بعد معرفة بعض الحقائق عنها. Advertisements المسلسل هو البطولة الثانية المطلقة لحسني، بمشاركة ميرهان حسن، عفاف شعيب، إسلام جمال، أمير صلاح ، ومن تأليف وإخراج: أحمد سمير فرج. شاهد الفيديو..

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