الوفد يرشح.. أفلام تناسب عطلة نهاية الأسبوع

تختلف طرق الناس فى قضاء عطلة نهاية الأسبوع، والتى تبدأ من مساء الخميس، فهناك من يفضل الخروج مع الأصدقاء، وهناك من يفضل قضائه في المنزل أمام التلفاز .

فإذا كنت من النوع الثاني وترغب في الاستمتاع بليلة الخميس ومشاهدة فيلمك المفضل فنحن نرشح لك بعض الأفلام المناسبة لتصفية ذهنك من ضغط الأسبوع.

فيلم Yes Man

يعد هذا الفيلم واحد من أفضل ما قدمه جيم كاري وتدور أحداث الفيلم حول موظف بنك تقليدي يخشي التجارب الجديدة إلا أن يخضع لبرنامج يجبره على الموافقة على أي فرصة تتاح امامه، فتتغير حياته للأبد ويعيد أكتشاف ذاته مرة أخرى.

حصل الفيلم على تقييمات عاليه فبحسب موقع

rotten tomatoes تم تقيمه ب46% بينما حصل على تقييم 6/10 على موقع IMBDكما تم تقييم الفيلم من قِبل النقاد على موقع metacritics ب46% ايضًا.

فيلم The Invisible Guest

Advertisements

لمحبي أفلام الأثارة والغموض نرشح لكم بقوة الفيلم الأسباني The Invisible Guest أو الضيف الخفي فتدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل يتورط فيها رجل أعمال شاب يقسم أنه ليس الفاعل لكن كيف يمكن أثبات براءته ولم يكن بمسرح الجريمة سواه فمن يكون الفاعل إذا لم يكن هو ؟ طوال ساعتين هما مدة الفيلم نحاول البحث

مع المتهم والمحققة عن من يكون الفاعل الحقيقي وكيف نفذ جريمته بدون ترك أي أثر خلفة لتكتشف في النهاية الخدعة الكبرى.





حصل الفيلم الأسباني الضيف الخفي على تقييمات عالية، فلقد حصل على 8.1/10 على موقع IMBD كما حصل على 86% من تقييمات الجمهور على موقع rotten tomatoes.





فيلم مراتي مدير عام

ولمحبي الأفلام العربي الكلاسيك نرشح لكم فيلم مراتي مدير عام والذي يعد من أحد أفضل الأفلام المدافعة عن حقوق المرأة فعلى الرغم من التطور العلمي والتكنولوجي إلا إن قضية نجاح المرأة مهنيًا عن زوجها مازالت مسار جدل كبير في الكثير من الأوساط وهو ما طرحه الفيلم في ستينات القرن الماضي.

الفيلم من بطولة شادية، صلاح ذو الفقار ومن إنتاج عام 1966 وهو من إخراج فطين عبد الوهاب، حصل الفيلم على تقييم جيد على موقع IMBD وهو 7/10.