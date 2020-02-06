أوركسترا القاهرة السيمفوني يقابل جمهور الأوبرا السبت المقبل

تستعد دار الأوبرا المصرية، مساء السبت المقبل لاقامة حفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني في الساعة الثامنة، بقيادة المايسترو "جوزيبى لانزيتا" ومشاركة عازف البيانو "جوزيبى اندالورو". يشار إلى أن هذه الاحتفالية ضمن احتفالات أوركسترا القاهرة السيمفونى بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاد الموسيقار الألماني "لودفيج فان بيتهوفن"، بالتعاون مع المركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة. السيمفونى بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاد الموسيقار الألماني "لودفيج فان بيتهوفن"، بالتعاون مع المركز الثقافى الإيطالى بالقاهرة. Advertisements يتضمن البرنامج الكونشيرتو الخامس للبيانو والأوركسترا لـ بيتهوفن بعنوان "الإمبراطور" إلى جانب افتتاحية من أوبرا نورما لـبيللينى والسيمفونية السادسة "المؤثرة" لـ تشايكوفسكى. بعنوان "الإمبراطور" إلى جانب افتتاحية من أوبرا نورما لـبيللينى والسيمفونية السادسة "المؤثرة" لـ تشايكوفسكى. جدير بالذكر أن بيتهوفن كتب الكونشرتو الخامس للبيانو والأوركسترا عام 1809 في الفترة الثانية من حياته الفنية، وترجع تسميته بالإمبراطور إلى أسلوب الفخامة والعظمة الذي يظهر في حركته الأولى والثالثة.

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