حققت الفنان سمية الخشاب بأغنيتها الجديدة "عربية أنا" أكثر من 800 ألف مشاهدة، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:هشام صادق وحسن محمد، ألحان:سمية الخشاب، توزيع: محمود الشاعري. الشاعري. Advertisements يذكر أن آخر اصدارات سمية الغنائية كانت أغنية "بتستقوى"، والتي حصدت أكثر من 3 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات: هشام صادق، وألحان: سمية الخشاب. شاهد الفيديو..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سمية الخشاب تقترب من المليون مشاهدة بأغنية "عربية أنا" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.