ميرنا وليد - بيروت - نجاح ملحوظ تحققه أغنية "لو قامت القيامة" التي طرحتها الفنانة ​لولا جفان​ أواخر الشهر الماضي، إذ تخطى عدد مشاهديها النصف مليون عبر "يوتيوب".

الأغنية من كلمات هاني سارو وألحان ميدين وتوزيع سليمان دميان، وتم تصوير الكليب في اسكتلندا تحت إخراج جاد شويري.

ومن ناحية أخرى، تتواجد لولا حاليا بين مصر ولبنان للقيام بعدة لقاءات في الإذاعات ووسائل الإعلام حول جديدها.

كما أنها ستسافر إلى تونس في مطلع الأسبوع القادم للقيام بعدة لقاءات حول أعمالها الأخيرة حيث تضع اللمسات الأخيرة على البومها الاول الذي سيتضمن اغنية ديو مع مطرب مصري شهير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "لو قامت القيامة" لـ لولا جفان تتخطى النصف مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.