خاص "الفن"- هل تزوّجت مها المصري من زهير رمضان؟

ميرنا وليد - بيروت - إنتهت الممثلة السورية ​مها المصري​ من تصوير مشاهدها في مسلسل "​بروكار​"، مع المخرج محمد زهير رجب، مبدية سعادتها لمشاركتها في هذا العمل، لتطل عبر الشاشة للموسم الثاني على التوالي.

وكشفت المصري لموقع "الفن" أنها تؤدي شخصية "أم عصمت"​ زوجة "عزمي بيك" (​زهير رمضان​)، الذي يتصارع على زعامة الحارة مع رجل آخر.

وشددت على أن العمل ليس شامياً بالمطلق، وسيتحدث عن حقبة زمنية معينة في أواخر الإحتلال الفرنسي لسوريا، وسيحمل معه بعض القصص الإجتماعية، والتي بمجملها تنصف المرأة السورية التي ستظهر بشكل لائق، بعكس ما روّجت له بعض الأعمال الشامية السابقة.

وأملت المصري ألا تغيب مجدداً، مشيرة إلى أن الأمر منوط بالمخرجين وبشركات الإنتاج، لأنها مستعدة في أي زمان ومكان للمشاركة في أي مسلسل، بعدما قدمت للدراما التلفزيونية حوالى مئة عمل.



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