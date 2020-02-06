ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء :أي اغنية برأيكم يجب أن تحتل المرتبة الاولى فيTop10Elfann؟هتان ل​ماجد المهندس​ ، شامخ ل​أصالة​ أو ​ماكو مني​ ل​رحمة رياض​؟

وبعد اسبوع من التصويت احتلت "ماكو مني" لرحمة المرتبة الاولى بنسبة 44%، في المرتبة الثانية "هتان" لماجد المهندس بنسبة 29% وفي المرتبة الثالثة "شامخ" لأصالة بنسبة 27%

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كانت هذه تفاصيل خبر قراء موقع الخليج 365 يختارون "ماكو مني" لـ رحمة رياض كأفضل أغنية هذا الاسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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