ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان السعودي ​عبد الله الرويشد​ في الكثير من المواضيع، فهو الذي إشتهر بشنبه منذ انطلاقته الفنية منذ 30 عاماً، رفض أن يحلق شنبه أو أن يتخيل نفسه بدونه، وقال إنه عندما خفف منه تعب نفسياً، مؤكداً أنه لا يمكن ان يتخلى عنه لأنه "عبدالله شنب".

وجاء كلام الرويشد هذا خلال حلوله ضيفاً على الموسم الجديد من برنامح "كاربول كاريوكي" الذي سبق أن قُدم على قناة "دبي"، وهذه المرة يعرض على قناة "اس بي سي" السعودية، تقديم الفنان هشام الهويش.

ورداً على سؤال حول ما إذا طلب منه أن ينشئ مجموعة من خلال تطبيق "واتس اب"، من يدخل فيه من الفنانين، اختار الرويشد الفنانين فايز السعيد وماجد المهندس و​رابح صقر​ و​كاظم الساهر​ وأحلام ونوال الكويتية وأصالة وحسين الجسمي، وعندما طلب منه الهويش أن يخرج اثنين من الغروب اختار رابح صقر وكاظم الساهر لانهما قليلي الكلام قائلاً: "كاظم ما يسولف".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله الرويشد يحظر كاظم الساهر ورابح صقر عن هاتفه لهذا السبب-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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