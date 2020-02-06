بوراك أوزجيفيت: هذه الأخبار تحزنني أنا وفهرية

شوهد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في أحد مولات اسطنبول يقوم بالتسوّق، والتفّ حوله الصحافيون، وكانت دردشة سريعة، حاول بوراك اختصار الإجابات.

سئل عن شعور الأبوّة وعلاقته بابنه كاران فقال

"كلّ شيء يسير على ما يرام، والأبوّه شعور جميل جداً. أتمنّى أن يكون من نصيب الجميع ان شاء الله".

وعن توفيقه بين عائلته وتصويره مسلسله "المؤسس عثمان"، قال " أبدأ يومي في موقع التصوير الذي يستغرق النهار بطوله، وأقضي الوقت في الليل مع كاران، وأحرص على أن أخصّص له الوقت الكافي".

وعن خوفه وزوجته فهرية افجان من الحسد وصيبة العين قال

"نحن نؤمن بالعين، ونحن دائماً نتلو الدعوات من هذه الناحية وننتبه كثيراً"

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وعندما سئل عن الأرقام التي جاءت لابنه من خلال عروض الإعلانات شعر بالضيق وأجاب "هذا كذب، البعض يقوم بتلفيق أخبار كاذبة، وهذا الوضع يُحزنني أنا وفهرية".

يذكر أنّ بوراك يتابع تصوير مسلسله "المؤسس عثمان" الذي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة جداً ويتصدّر الرايتنغ في تركيا ليلة عرضه.

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