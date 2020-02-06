- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شوهد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في أحد مولات اسطنبول يقوم بالتسوّق، والتفّ حوله الصحافيون، وكانت دردشة سريعة، حاول بوراك اختصار الإجابات.
سئل عن شعور الأبوّة وعلاقته بابنه كاران فقال
"كلّ شيء يسير على ما يرام، والأبوّه شعور جميل جداً. أتمنّى أن يكون من نصيب الجميع ان شاء الله".
وعن توفيقه بين عائلته وتصويره مسلسله "المؤسس عثمان"، قال " أبدأ يومي في موقع التصوير الذي يستغرق النهار بطوله، وأقضي الوقت في الليل مع كاران، وأحرص على أن أخصّص له الوقت الكافي".
وعن خوفه وزوجته فهرية افجان من الحسد وصيبة العين قال
"نحن نؤمن بالعين، ونحن دائماً نتلو الدعوات من هذه الناحية وننتبه كثيراً"
وعندما سئل عن الأرقام التي جاءت لابنه من خلال عروض الإعلانات شعر بالضيق وأجاب "هذا كذب، البعض يقوم بتلفيق أخبار كاذبة، وهذا الوضع يُحزنني أنا وفهرية".
يذكر أنّ بوراك يتابع تصوير مسلسله "المؤسس عثمان" الذي يحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة جداً ويتصدّر الرايتنغ في تركيا ليلة عرضه.
إقرئي ايضًا:
بالأرقام والتفاصيل: كايلي جينير تنفق ثروة على عيد ميلاد ابنتها
صور وتفاصيل: هكذا أحرجت شاكيرا وجينيفير لوبيز الفنانات العربيات
كانت هذه تفاصيل خبر بوراك أوزجيفيت: هذه الأخبار تحزنني أنا وفهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.