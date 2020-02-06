صور: 3 نجمات تركيات في قائمة أجمل النجمات في العالم

حلّت ثلاث نجمات تركيات، ضمن قائمة أجمل فنانة في العالم، أصدرها موقع TOP BEAUTY WORLD للعام 2019 ، وهنّ توبا بويوكستون، التي سبقت زميلتيها ديميت اوزديمير ونسليهان أتاغول التي جاءت في المرتبة 100.

وغابت عن التصنيف مريم أوزرلي، التي كانت تصنّف دائماً ضمن أجمل النساء في العالم.

يذكر أنّ القائمة ضمّت فنانتين عربيتين فقط هما المصرية هايدي موسى والجزائرية سهيلة بن لشهب

وغاب عنها اسم هيفاء وهبي التي تنافس باستمرار على لقب أجمل فنانة.

واحتلت المرتبة الأولى الممثلة إميليا كلارك، والثانية آمبر هيرد

والثالثة أليكساندرا داداريو والرابعة أنجلينا جولي، والخامسة ديبيكا بادكون، والسادسة سيلينا غوميز.

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كما حلّت جينيفير لورانس في المرتبة 11، تلتها في المرتبة 12 الممثلة التركية هاندا ارتشيل وفي المرتبة 13 أدريانا ليما.

وحلت في المرتبة 22 كاندال جينير، تلتها في المرتبة 23 ريهانا

وفي المرتبة 27 توبا بويوكستون، وفي المرتبة 29 تايلور سويفت تلتها في المرتبة 30 مارغوت روبي. وفي المرتبة 32 سكارلي جوهانسون. وفي المرتبة 54 جيسيكا ألبا، و59 أريانا غراندي.

وحلّت مونيكا بيلوتشي في المرتبة 77 وناعومي سكوت في المرتبة 79 وبيونسيه في المرتبة87، تلتها كيرا نايتلي في المرتبة 88، وحلت الممثلة التركية ديميت اوزديمير في المرتبة 89

وتذيّل القائمة اسم الممثلة التركية نسليهان أتاغول.

ويأتي هذا التصنيف، وفقاً لتقييم ثلاثة من أشهر أطباء التجميل في لوس أنجلوس.

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