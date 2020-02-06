بالتفاصيل: أحمد عز يؤكّد: تعرّضت لاغتيال معنوي من قبل شقيقة زينة

أكّد مصدر مقرّب من الممثل المصري أحمد عز، أنّها شعر بصدمة حقيقيّة بعد إحالته للمحاكمة مع شقيقة زينة بتهمة تبادل السب والضرب، وأكّد أنّ كل الوقائع تثبت أنّه هو المظلوم، وأن الاتهام كيدي الهدف منه اغتياله معنوياً وتشويه صورته أمام جمهوره.

وعليه، تقدم المحامي أشرف عبد العزيز، بطلب عاجل إلى النائب العام المصري للتظلم من القرار،

المحاكمة مع شقيقة الفنانة زينة بتهمة تبادل السب والضرب، مؤكدا أنه لم يخطر رسميا بموعد جلسته المحددة يوم 11 فبراير الجاري، كما أنه لا يعرف حيثيات إدانته وتحويله إلى المحاكمة رغم أن الوقائع كلها تؤكد.

كما أكّد أنّ عز لم يتبلّغ بموعد الجلسة رسمياً، رغم أنّها مقررة يوم 11 فبراير.

ودفع بكيدية الاتهام بدافع الانتقام والتنكيل بالفنان والنيل من سمعته الفنية لوجود خلافات، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، وأكد أن تلفيق الاتهام واستحالة وقوع الجريمة وانتفاء أركان الجريمتين الضرب والسب قبل الفنان وأنه لم يقم بضرب أحد، والدليل على صحة أقواله فإن نسرين قررت بالأوراق محاولة خطف الأولاد وهذا عكس ما أدلت به الفنانة زينة حيث ذكرت تحديدا قائلة: هما علاقتهم كويسة بأبوهم، في آخر مقابلة أجرتها قبل أسبوع.

كما استند المحامي في تظلمه إلى التناقض البين بين الدليل القولي بأقوال شهود الاثبات وبين الدليل الفني التقرير الطبي.

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وبنفس الوقت تمسك فريق الدفاع عن أحمد عز بحقوقه مؤكدين على ثبوت واقعة تعدي نسرين وشقيقها محمد رضا على الفنان أحمد عز بالسب والضرب بموجب كاميرات المراقبة وبموجب التسجيل الصوتي المرفق بالأوراق.

كما توقف التظلم أمام الاغتيال المعنوى الذي يتعرض له الفنان أحمد عز بتعمد الإضرار بشخصه وصورته الأخلاقية، ليتم استنزافه وإضعاف تأثيره في الجمهور من خلال التشكيك في مصداقيته أمام مجتمعه ومعجبيه ليصبح محل اتهام.

وفي نهاية التظلم التمس أشرف عبد العزيز صدور قرار النائب العام باستبعاد جريمتي الضرب والسب الموجهتين إلى أحمد عز الدين علي عزت والتمس أخيرا تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا بمعرفة المكتب الفني للنائب العام.

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