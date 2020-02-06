صور: هند صبري ونادين نجيم حليقتا الرأس دعماً لمرضى السرطان

نشرت الممثلة التونسية هند صبري صورة لها "حليقة الرأس" من مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي لعبت فيه دور مريضة سرطان قبل عامين في رمضان.

ويأتي نشر الصورة، دعماً لمرضى السرطان، بمناسبة اليوم العالمي للمرض الخبيث، وتمنّت أن تكون قد أوصلت رسالة إيجابية من خلال دور مريضة السرطان الذي أوصلت فيه معاناة المرضى بتفاصيلها المؤلمة. وكتبت "مع ذكرى اليوم العالمي للسرطان؛ أتذكر حلاوة الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان."

نادين نجيم حليقة الرأس

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تابعت قائلة: أتمنى لكل من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان ان يكون قد انتصر عليه و أتمني الشفاء بسلام لكل من لازال يكافح ضد السرطان.

هند صبري حليقة الرأس

وكانت الممثلة نادين نجيم قد نشرت أيضاً صورة لها حليقة الرأس، من مسلسل "خمسة ونص" الذي لعبت دور البطولة فيه العام الماضي، وجسّدت شخصية طبيبة أمراض سرطانية، وقامت في الحلقة الأخيرة بحلق رأسها تضامناً مع المرضى، وكتبت تعليقاً على الصورة: "السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون".