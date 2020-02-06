احتجاز بشرى في المستشفى بعد اشتباه إصابتها بالكورونا.. وهذا رد العائلة

تم احتجاز الفنانة بشرى بالأمس في إحدى مستشفيات القاهرة، بعد ظهور بعض أعراض المرض عليها، التي تشابهت إلى حد كبير مع أعراض الكورونا، ونفت شقيقتها يارا إصابتها بالمرض، مؤكدة أنها مصابة بالحساسية المزمنة، وتستخدم بخاخة تشبه التي يستخدمها مرضى الربو وهو السبب في هذا اللغط.

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وأضافت شقيقتها أن بشرى بخير حال، وعادت من السفر منذ أيام بصحة جيدة، وأصابتها هذه الوعكة الصحية أول أمس فقط.

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بشرى تغيب عن جنازة نادية لطفي

يذكر أن بشرى تغيبت عن حضور جنازة الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي؛ بسبب أزمتها الصحية ووجودها في المستشفى، فيما حرص عدد من نجوم الفن على توديع جثمان الفنانة الراحلة، منهم سمير صبري ودلال عبد العزيز وأشرف زكي.

وكانت نادية لطفي قد رحلت عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت الحالة الصحية للفنانة نادية لطفى قد تدهورت في الفترة الأخيرة، وزارها عدد كبير من نجوم الفن للاطمئنان على صحتها قبل وفاتها بأيام.

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