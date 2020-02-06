في أول لقاء لهما بعد مذكرات مراهقة.. هند صبري واحمد عز معاً في رمضان 2020

بدأت هند صبري منذ عدة أيام تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد، الذي تتقاسم بطولته مع أحمد عز، ويكتبه باهر دويدار، ويخرجه أحمد علاء، وتنتجه سينرجي.

في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية، استطاعت شركة سينرجي الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز، في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة، رغم أن كلاً من هند وعز، قد اعتادا تقديم مسلسل بطولة مطلقة لكل منهما بمفرده، وكان النجمان قد تعاونا معاً في بطولة مسلسل مذكرات مراهقة، مع إيناس الدغيدي منذ سنوات طويلة.

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ويشاركهما بطولة العمل النجم هشام سليم، في دور مميز يعتبر مختلفاً عما قدمه من قبل.

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المسلسل لم يستقر على عنوانه بعد رغم بداية التصوير.

ويشاركهم بطولة العمل عدد كبير من النجوم، منهم صلاح عبد الله، ونضال الشافعي، وندى موسى، وعدد كبير من النجوم من سوريا والأردن ولبنان.

وكان آخر أعمال أحمد عز مسلسل «أبو عمر المصري» وآخر أعمال هند صبري مسلسل «حلاوة الدنيا».

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ورغم تكتم صناع العمل على تفاصيله، إلا أن بعض الأنباء الواردة من كواليس العمل تؤكد أنه ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق، وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر، وهو مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية.