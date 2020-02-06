صور: ما حقيقة إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا؟

نفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية بشرى ما أشيع عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت إنّها أصيبت بمشاكل في الجهاز التنفسي بعد عودتها من الدورة الثانية لمهرجان العين السينمائي إلى القاهرة، وأدخلت بصورة طارئة إلى المستشفى، حيث قضت ثلاثة أيام قبل أن تخرج إلى منزلها.

بشرى

وقالت المصادر إنّ الأطباء طلبوا من بشرى التزام منزلها للراحة، لذا لم تتمكّن من المشاركة في جنازة الفنانة الراحلة نادية لطفي التي أقيمت أمس، ولن تتمكّن من المشاركة في مراسم العزاء التي ستقام اليوم الخميس.

وكانت بشرى قد دخلت إلى إحدى مستشفيات القاهرة وبقيت فيها لمدة ثلاثة أيام، وغادرت إلى منزلها قبل انتهاء العلاج، لتكمل علاجها في المنزل.

بشرى في المستشفى

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قد أوضحت شقيقة بشرى، أن هذه الأخيرة أصيبت سابقاّ بحساسية ربو حادة، وتعاني منها بشكل موسمي ولكن هذا العام تفاقمت حالتها بسبب معاناتها بنفس الوقت من التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوي.

وأضافت أن الفريق الطبي المعالج لشقيقتها وضع لها برنامج للعلاج في المنزل، وهي الآن ممنوعة من الحركة والاختلاط ومطلوب منها الراحة التامة، وإن لم تتحسن حالتها من المتوقع أن تعود للمستشفى مرة أخرى.

بشرى

ولم يتأكد بعد ما إذا كانت بشرى ستغيب عن فعاليات لجنة تحكيم الدورة الرابعة من "مسابقات أسوان الدولي لأفلام المرأة"، والتي ستقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير الجاري.