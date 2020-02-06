تطوّر خطير في قضية ابن أصالة.. هل يدخل السّجن بجريمة قتل؟

على الرغم من انتهاء قضية ابن أصالة خالد الذهبي، الذي تورّط بجريمة قتل غير متعمّدة، بدفعه الديّة مقابل تنازل أهل الضحيّة عن حقّهم، عاد شبح السّجن ليطل برأسه من جديد، إثر تجدّد النّقاش في مصر، لتغيير القانون المتعلّق بالديّة والتّصالح في الجرائم الجنائية، الذي يشجّع بنصوصه الحاليّة الشباب على قيادة سيّاراتهم برعونة، مستفيدين من هذا القانون الذي يحول دون دخولهم السّجن.

بدوره، أعاد الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، فتح قضيّة خالد الذهبي من جديد، ناقضاً الدعوى من أساسها، مؤكّداً أنّ تنازل أسرة القتيل عن الحقّ الجنائي مقابل دفع الديّة، أمر غير موجود في القانون المصري، ويتم التعامل معه وفقا للعرف نظرا لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وفي الشريعة عدة نصوص تمنح العفو للقاتل بالخطأ إذا تنازل أصحاب الدم، ولكن القانون أيضا يتضمن ما يعرف بحق المجتمع، ويمنح النيابة الحق في مقاضاة وطلب العقوبة على القاتل حتى لو تصالح مع أسرة القتيل.

أصالة مع ابنها

وأطلق أيمن دعوى جديدة للبرلمان المصري لوضع نصوص قانونية واضحة تنظّم مسألة دفع الدية وتحدد شروطها ومتى يمكن العفو الكامل عن القاتل ومتى يتم فرض عقوبة عليه ولو تصالح ودفع الدية، واضاف: لأن البعض قد يستغل هذا الأمر في إضاعة حقوق المجني عليه، ويجب أن نحسم هذه المسألة.

ابن اصالة

يذكر أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، أصدرت قرارا بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي نجل الفنانة أصالة، في حادث سيارة تسبب في قتل مواطن يدعى هاني شاكر محمد عبد الهادي، بعد موافقة أهل المجني عليه على التصالح مع خالد وتقديم إقرار رسمي بذلك وقبولهم الدية.

Advertisements

ابن اصالة

وكانت سيارة خالد قد اصطدمت بدراجة بخارية في شارع التسعين أمام مول عبد العزيز في اتجاه الجامعة الأمريكية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه، وهروب المتسبب في الحادث.

وبعد قام خالد بتسليم نفسه لقوات الأمن عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطه واحضاره، واعترف

بارتكاب الحادث ولكنه أوضح أن القتيل كان المتسبب بعدما قطع الطريق أمامه وقال إنه حاول تفاديه إلا إنه اصطدم به من الجانب.

والد المجني عليه رفض توجيه اتهام جنائي للقاتل مؤكدا أن الحادث قضاء وقدر، وبعد الإحالة للمحاكمة تم إثبات تصالح الجاني من اسرة المجني عليه عقب قبول مبلغ مالي دفعه خالد الذهبي مقابل تنازل أسرة المجني عليه عن القضية.

فهل تفتح القضية من جديد ويدخل خالد السجن؟