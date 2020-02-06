مي عمر تخطف الانظار.. بالبيجامة!

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 03:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية مي عمر صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام أطلت بها بالبيجاما. وظهرت مي عمر في الصورة جالسة في منزلها، ومُرتدية بيجاما ستان باللون الأخضر وعلقت كاتبة: “اخير في المنزل بعد 28 ساعة عمل”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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