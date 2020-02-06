كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 03:53 مساءً - كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن تعرض ” كيت ميدلتون ” دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام إلى موقف محرج خلال زيارتها إلى ويلز في بريطانيا .
حيث إلتقت بفتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تدعى ” أنابيل ” .. وخلال اللقاء انتقدت الطفلة الصغيرة ملابس كيت ميدلتون وقالت الطفلة لها إنها كانت تتوقع مقابلة أميرة حقيقية تشبه سندريلا .
لتقوم كيت بالرد عليها وتقديم اعتارها للطفلة فقالت : ” أنا آسفة حقا لأنني لم أرتد فستانا جميلا اليوم ” .. وأجابت عليها الطفلة قائلة : ” أعتقدت أنك ستبدين مثل سندريلا ” .
وأشارت والدة الطفلة أن إبنتها كانت متحمسة جدا للقاء ميدلتون لأنها تحب القصص الخيالية وخصوصا سندريلا .
كانت هذه تفاصيل خبر طفلة تضع ” كيت ميدلتون ” في موقف محرج .. والأخيرة تعتذر منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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