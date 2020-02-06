جمهور كاظم الساهر في السعودية.. إليكم هذا الخبر

بعد ان الغى حفلة مقررة له في مهرجان موسم الرياض نظرًا للظروف الراهنة في بلده العراق الذي يشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستعد النجم العراقي كاظم الساهر لمعاودة نشاطه الفني بعد غياب لأسابيع عن احياء الحفلات والتواصل مع جمهوره.

وكشفت الصفحة الرسمية للقيصر على انستغرام عن حفلتين من المتوقع أن يحييهما في السعودية وتحديداً في 12 الجاري في “الرياض” على مسرح أبو بكر سالم، وفي 13 الجاري في “جدة” يحدد المكان لاحقاً.

وكان القيصر قد أطل منتصف يناير من دبي حيث كان في زيارة خاصة الى المستشفى للاطمئنان على صحة الشاعر كريم العراقي الذي نشر صورة له عبر حسابه على انستغرام تجمعه مع القيصر من المستشفى، وكتب معلقاً: “اليوم وانا في المستشفى في دبي زارني الصديق الفنان كاظم الساهر وشد ازري وانا اتابع علاجي الكيمياوي الاحترازي… تحية واعتزاز”.

آخر اعمال القيصر أغنية بعنوان “إلى متى؟” وأعاد توزيع أغنية “شباب العراق” عبر مواقع التواصل دعما للمحتجين في بلاده.