القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر فبراير الجاري.
ونشر كاظم، بوستر الحفلين عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "في الرياض 12 فبراير، وفي جدة 13 فبراير".
ومن المقرر أن يقام الحفل الأول يوم 12 فبراير على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، والآخر يوم 13 فبراير في مدينة جدة، ولم يحدد مكان إقامته.
يذكر أن، كاظم الساهر كان قد قدم إعتذار للجمهور السعودي بسبب عدم مشاركته في فعاليات موسم الرياض الترفيهي، نظرًا للأوضاع التي يمر بها العراق.
قد يهمك ايضاً:
كاظم الساهر يغني للعراق على وقع التظاهرات
الساهر يُغرد معلقًا على أحداث العراق
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر يحيي حفلين في السعودية خلال شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.