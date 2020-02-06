كاظم الساهر يحيي حفلين في السعودية خلال شباط

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية، خلال شهر فبراير الجاري.

ونشر كاظم، بوستر الحفلين عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "في الرياض 12 فبراير، وفي جدة 13 فبراير".

ومن المقرر أن يقام الحفل الأول يوم 12 فبراير على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، والآخر يوم 13 فبراير في مدينة جدة، ولم يحدد مكان إقامته.

يذكر أن، كاظم الساهر كان قد قدم إعتذار للجمهور السعودي بسبب عدم مشاركته في فعاليات موسم الرياض الترفيهي، نظرًا للأوضاع التي يمر بها العراق.

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