مدحت صالح يقرأ سورة الرحمن في "الفارس والأميرة"

نشر الحساب الرسمي لفيلم "الفارس والأميرة" بموقع فيس بوك، مشهدا من الفيلم، للفنان مدحت صالح، وهو يصلي ويرتل بآيات من سورة الرحمن، وهي الآيات التي أسلم عليها الجن، داخل سياق أحداث الفيلم.

الفيلم تدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ( وهو ناطق بالعربية مع ترجمة الى الإنجليزية)، وهو إنتاج مشترك مصر/ السعودية، لعام 2019، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية طويلة للرسوم المتحركة.

وأحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.

الفيلم يشارك فيه النجوم؛ محمد هنيدى، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدوانى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، الفيلم من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين.

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