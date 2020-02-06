مجدي الهواري ينشر فيديو لأحمد مكي من مسرحية"حزلقوم"

القاهرة – لايف ستايل
نشر المخرج مجدي الهواري، فيديو من مسرحية"حزلقوم" التي تعرض حاليًا بالمملكة العربية السعودية، وظهر مكي خلاله وهو يرقص ويغني احدى الأغنيات من المسرحية.
وكتب الهواري، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "وأخيرًا حزلقوم على المسرح..مكي.. موسم الرياض، شتاء الرياض".
وكانت إدارة كايرو شو، قد قررت عرض مسرحية"حزلقوم"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، التي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حيث تعرض المسرحية على مدار 4 أيام، من يوم 5 فبراير وحتى 8 فبراير.
مسرحية"حزلقوم" بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، محمد سلام، ميرنا جميل، ومن إخراج مجدي الهواري.
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