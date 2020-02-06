شكرا لقرائتكم خبر عن "في اليوم العالمى للختان".. اوعى تعمل زى بطل فيلم "بين بحرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم باليوم العالمى لرفض ختان الإناث، الذى يوافق اليوم 6 فبراير، وهو اليوم الذى أقرته الأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة السلبية، ورفع الوعى لدى الأفراد بخطورة الختان وحماية الإناث من الأخطار الصحية والنفسية المرتبطة به التى تودى بحياة بعضهن.

وفى إطارات الاحتفالات الدولية بهذا اليوم، نجد أن السينما ناقشت هذه الظاهرة وألقت الضوء على مخاطرها وما يصاب به الإناث من أذى الختان، فى العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم "بين بحرين" للكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة، وسيناريو وحوار أماني التونسي، ويقوم ببطولته فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، والفنانة القديرة عارفة عبد الرسول ولبنى ونس.

وتدور أحداث فيلم "بين بحرين" حول زيارة قصيرة تقوم بها "زهرة" لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، وفيها تقوم والدتها بالتعاون مع زوج زهرة بإجراء عملية ختان لأبنته في غياب زوجته زهرة والدة الطفلة وهو ما يتسبب لها في حالة نزيف حاد وتموت في الحال.

ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة وعلى رأسها مسألة ختان الإناث والحرمان من التعليم.

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والفيلم مستوحى من قصص حقيقية وتم تصويره في بيوت حقيقية في جزيرة الدهب بين المعادي والجيزة فهو للتوعية ويسلط الضوء على قضايا غياب التعليم بشكل شبه كامل لفئة النساء في الأرياف."

وقد حقق الفيلم نجاحًا على مستوى المهرجانات التي عرض بها، وتمكن من حصد 6 جوائز حتى الآن، حيث حاز على جائزتين في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وجائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وجائزة أفضل إخراج من نقابة المهن السينمائية، بالإضافة إلى جائزتيّ أفضل إخراج وأفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، وأيضًا جائزة الإنجاز الفنس في السيناريو وجائزة أفضل فيلم من مهرجان بروكلين السينمائي الدولي.