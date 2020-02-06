شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية لشاكيرا تتصدر تطبيق " iTunes" بعد صدورها بـ19 عاما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت أغنية النجمة العالمية شاكيرا " Whenever, Wherever " للمركز الأول عالميا على تطبيق الأغاني " iTunes"، وذلك على الرغم من مرور 19 عاما على صدورها، بعد غنائها في حفل سوبر بول منذ أيام، الذي جمعها بالفنانة جينيفر لوبيز.

كما أحتلت أغنية "واكا واكا" التي كانت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010 إلى المركز السادس.

وأحيت النجمتان شاكيرا و جينيفر لوبيزحفل سوبربول، وهي أضخم مباريات كرة القدم الأمريكية على مدار العام ، النجمتين اجتمعتا لأول مرة معاً في ليلة تاريخية قدما بها عروض راقصة، كما قدمت شاكيرا وصلة رقص شرقية كعادتها فى حفلاتها.

واشتركا الثنائى معاً لأول مرة في عرض منتصف الوقت، والذي جاء دعماً للمجتمع اللاتيني من خلال تواجد نجمتين من أصول لاتينية لأول مرة في حفلات سوبر بول وكذلك من خلال الاستعراضات ورسائل الحفل.

ومن مفاجآت حفل "سوبر بول 2020 " مشاركة ايمي ماربيل ابنة جينيفر لوبيز في العرض بجانب والدتها، وكذلك احتفال شاكيرا بعيد ميلادها الذي يتزامن مع الحفل وقالت إن ذلك الحدث يعتبر أفضل هدية في عيد ميلادها وان اللاتينيين صنعوا التاريخ في حفل الليلة بسوبر بول.

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وأقيم الحفل على ملعب إستاد "هارد روك" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتابعها أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها:

وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبرالتي تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وحصل الفائزعلى بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".

وتعد هذه المباراة المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، وتشكل مهرجانا رياضيا ضخما يدرأرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة.