شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مين من الفنانات الشابات الأقرب روحا وشخصية للفنانة الكبيرة شويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة دنيا سمير غانم، على تصريح الفنانة الكبيرة شويكار بعد تأكيدها أنها الأقرب لشخصيتها ولروحها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"والله شرف كبير جدا ليا.. مرسي على تشجيع حضرتك المستمر.. ربنا يخليكي لينا ونفضل نتعلم من أعمالك الجميلة".

وكانت الفنانة القديرة شويكار، وجهت رسالة لدنيا، قالت فيها: "أرى أن دنيا سمير غانم هى الأقرب إلي روحا وشخصية، خاصة وأنها تتمتع بدم خفيف وحضور جيد، لذلك أهتم بمتابعة الأعمال التي تقدمها".



دنيا سمير غانم

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يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم احتفلت بوصول عدد متابعيها على حسابها بانستجرام إلى 10 ملايين متابع، ونشرت النجمة الشابة صورة متحركة لها احتفالًا بهذا الرقم الكبير من المتابعين لحسابها، وقالت في تعليقها على الصورة، "أنا أحبكم.. 10 ملايين متابع.. 10 ملايين سند قوى ما شاء الله".

وكانت آخر أعمال دنيا مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" رمضان الماضي فى 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة عرضت خلال 10 حلقات، وشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال وعرض على شاشة ‪CBC.

كما أن آخر أعمالها السينمائية فيلم "لف ودوران" مع النجم أحمد حلمى وشارك فى بطولته كل من الفنانة صابرين، وبيومى فؤاد وميمى جمال وجميلة عوض، إخراج خالد مرعى، وتأليف منة فوزى، ودارت احادثه حول "نور قباني" مرشد سياحي يجسده حلمى، ويذهب إلى شرم الشيخ مستغلًا عرض تقدمه الشركة لقضاء شهر العسل في سبيل مقابلة فتاة إيطالية، وهناك يجدوا فتاة تدعى "ليلة" وتجسده دنيا سمير غانم، وتقيم في نفس الفيلا التي من المفترض أن يقيم فيها " نور" حلمى مع أسرته بنفس العرض الذي استغله "نور".، وتتحالف الأسرة مع "ليلة" ﻹفشال علاقته بـ"بيرلا".