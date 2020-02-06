شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تدخل المستشفى 3 أيام وتتلقى باقى العلاج فى المنزل.. إيه اللى حصلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة بشرى، أصدقائها وجمهورها على حالتها الصحية بعدما قضت عدة أيام فى المستشفى لتلقى العلاج كونها مريضة حساسية موسمية، وأوضحت بشرى الفترة التى قضتها فى المستشفى، مع الإشارة إلى تلقيها باقى العلاج فى المنزل، مطالبة الجميع بعدم إثارة الشائعات حولها.

ونشرت بشرى صورة لها أثناء تواجدها فى المستشفى ومعلق فى يدها إبرة المحاليل، فيما تمسك بباقة ورد، عبر حسابها على انستجرام، وقالت فى تعليقها على الصورة: "شكرًا لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللى غمرنى باهتمامه والسؤال على صحتى.. أنا الحمد لله بخير وتركت المستشفى أمس بعد قضاء 3 أيام نظرًا لأنى مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس".



تدوينه بشرى عن حالتها الصحية

وأضافت الفنانة بشرى، "أرجو عدم نشر اشاعات ليس منها أى فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعى لها.. أنا حاليًا فى المنزل اتلقى باقى العلاج ومطلوب الراحة طبقًا لتعليمات الطبيب.. شكرًا".

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بشرى تطمئن جمورها على حالتها الصحية

وكانت قد قالت "يارا" شقيقة النجمة بشرى، إن شقيقتها لا تزال فى المنزل تحت إشراف الأطباء، حيث تخضع لجلسات محلول ومضادات حيوية ضد الحساسية، موضحة أن شقيقتها تعانى من حساسية مزمنة وأن الأطباء منعوها من الحركة وفرضوا عليها الراحة التامة.

وأوضحت يارا لـ"الخليج 365"، الأربعاء، أن بشرى مريضة حساسية موسمية، ولكنها تلك المرة جاءتها مع التهاب فى الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رئوى، فيما نفت أن يكون ما تتعرض له بشرى هو اشتباه فى حالة إصابة بفيروس كورونا، خاصة وأنها عادت من السفر مؤخرا، موضحة أن تلك الحالة هى حالة مرضية مزمنة وتطورت لعدم علاجها فى الوقت المناسب، نافية أن تكون أعراض إصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن بشرى عادت من الخارج يوم 26 يناير الماضى وكانت بصحة جيدة.