شكرا لقرائتكم خبر عن صابر وشيرين ولطيفة وراغب وأصالة والجسمى يقدمون أوبريت غنائيا للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نجوم الغناء فى الوطن العربي لتقديم أوبريت غنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، يشارك في الأوبريت الذي من المقرر طرحه على القنوات الفضائية يوم الخميس الموافق 20 فبراير الحالى عدد كبير من النجوم من بينهم صابر الرباعي، وراغب علامة، وشيرين عبد الوهاب، وأصالة، ولطيفة، وحسين الجسمي، وسعد لمجرد وفايز السعيد، وحاتم العراقي، ومحمد عساف، وأحمد جمال، وفؤاد عبد الواحد.



محمد عساف وأحمد جمال وحاتم العراقي وفؤاد عبد الواحد

محمد عساف وأحمد جمال وحاتم العراقي وفؤاد عبد الواحد

من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

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"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

ويتعاون أحمد جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما الملحنون منهم عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فمع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام

كما يستعد جمال لطرح كليب بعنوان "النهاية" ويحمل طابعا حزينا من ألبوم الجديد، وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع الموسيقي وليد فايد، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال صابر الرباعى ألبوم يحمل اسم "ما تخافش مني" هو يتضمن 10 أغانى، متنوعة بين الأغانى المصرية والخليجية واللبنانية، فضلا عن قصيدة للشاعر نزار قبانى، علما بأن الألبوم يضم 5 أغانى مصرية، وتأتى أسماء أغاني كالتالي: "كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قبانى.