شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين زيتا جونز تعبر عن حزنها لوفاة والد زوجها: سأظل أحبك طوال حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز عن حزنها الكبير لوفاة والد زوجها الفنان الكبير كيرك دوجلاس عن عمر 103 أعوام، والذى يعد من أوائل نجوم عصر السينما الذهبى فى هوليوود.

ونشرت كاثرين صورة لها وهي تقبله، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق :" إلى عزيزي كلارك سأظل أحبك طوال حياتي.. أفتقدك بالفعل".



كاترين زيتا

وقال الممثل الأمريكى مايكل دوجلاس لمجلة بيبول، إن أباه كيرك دوجلاس توفى عن 103 أعوام. وقال مايكل دوجلاس، فى تصريح حصرى لمجلة بيبول، أمس الأربعاء، "ببالغ الحزن والأسى أعلن وإخوتى رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".

وأضاف دوجلاس "كان أسطورة لدى العالم، فنان من عصر السينما الذهبي استمتع بسنواته الذهبية، إنسان سيظل التزامه بالعدل والقضايا التي يؤمن بها مصدر إلهام لنا جميعا".

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وفى ديسمبر الماضى، أحتفل النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ 103 أعوام.

وينحدر دوجلاس من أصول روسية واسمه الحقيقي إيسور دانيالوفيتش، حيث قضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات، وتلقى دوجلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات.

يذكر أن الفنان كيرك دوجلاس اعتمد على ذاته فى ظل نشأته فى أوساط فقيرة، إلا أنه استطاع أن يتعلم ويقفز إلى النجومية دون مساعدة الآخرين له، وكتب كيرك دوجلاس عشر روايات ومذكرات، وكان مؤخرا في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية، وهو أعلى شخص حي على القائمة.

ومن أشهر أفلامه ، فيلم السلسلة الزوجية الذى عرض فى 1949، وفيلم دروب النصر، الذى ظل ممنوعا من العرض فى فرنسا لفترة طويلة، والذى أنتجه دوجلاس وأخرجه ستانلى كوبريك فى 1957.