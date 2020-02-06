أول تعليق من بشرى بعد أزمتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لها من داخل المستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية منذ أيام.

وكتبت: "شكرا لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللي غمرني باهتمامه والسؤال على صحتي، أنا الحمد لله بخير، وتركت المستشفى أمس بعد قضاء ثلاثة أيام نظرا لأني مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح، أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس".

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وتابعت: "كل الشكر لطبيبي المعالج دكتور عماد عوض الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب، وعالجني لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ ثلاثة سنوات".

واستكملت: "أرجو عدم نشر إشاعات ليس منها أي فائدة سوى أحداث بلبلة لا داعي لها، أنا حاليا في المنزل أتلقى باقي العلاج، ومطلوب الراحة طبقا لتعليمات الطبيب".

يذكر أن أخر أعمال بشرى مسلسل "عوالم خفية" أمام النجم عادل إمام