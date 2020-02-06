نقل والدة الفنانة بشرى إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أكدت شيريهان مساعدة الفنانة بشرى، أن حالتها الصحية مستقرة، بعدما نُقلت إلى المسشتفى؛ لتعرضها لوعكة صحية عقب عودتها من فعاليات: "مهرجان العين السينمائي" بدولة الإمارات.

وقالت "شيريهان"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بشرى حالتها الصحية في تحسن، بينما تدهورت الحالة الصحية لوالدتها، وتم نقلها إلى المستشفى".

وأوضحت أن والدة الفنانة بشرى تعاني من أمراض" القلب والضغط".

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وكشفت شيريهان أن بشرى لم تتمكن من مرافقة والدتها بسبب أزمة التنفس التي تعاني منها.

كانت بشرى تعرضت لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى وظلت بها 3 أيام قبل أن تنتقل إلى منزلها، وقالت شقيقتها "يارا"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أمس: "بشرى أصيبت بحساسية ربوية حادة، لكنها ما اتعالجتش بشكل صحيح فتطورت، وهي تحت إشراف طبيبها المعالج، وتم دعمها بالعديد من المحاليل والمضادات الحيوية، والأدوية المضادة للحساسية".

وتشارك الفنانة بشرى ومنة شلبي في لجنة تحكيم الدورة الرابعة من "مسابقات أسوان الدولي لأفلام المرأة"، والتي ستقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير القادم.