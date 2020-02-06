5 ورش مسرحية في الدورة القادمة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، في دورته الخامسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، فتح باب المشاركة في الورش المسرحية للشباب من جميع محافظات مصر.

ويدير هذه الورش 5 خبراء في فنون المسرح المختلفة، وتقدم الفنانة تيلدا كيندسن ورشة في الرقص المعاصر، ويقدم السينوجرافي العالمي جان جي ليكوت، ورشة السينوغرافيا.

أما ورشة المسرح الغنائي فيشرف عليها ستاس نامين ويقدم الدكتور فيصل القحطاني ورشة حرفية الكتابة المسرحية بينما يقدم الدكتور الفنان علاء قوقة ورشة حرفية الممثل.

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يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعقد في الفترة من 1 حتى 7 إبريل 2020 ويهدي جائزة التأليف في دورته المقبلة لروح الأستاذ الدكتور والكاتب الراحل أحمد سخسوخ، الذي أعطى للمسرح المصري والعربي الكثير من الكتابات المسرحية والنقدية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف