منة فضالي في كواليس "حب عمري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها "حب عمري". وعلقت: "رانيا الشواربي، مسلسل حب عمري، رمضان 2020 إن شاء الله". مسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، سامح الصريطي، منة فضالي، أحمد كرارة، تامر فرج، أماني كمال، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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