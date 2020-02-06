تراند اليوم : تصريح صادم من فنانة كويتية عن القبلات في أعمالها الجريئة



ردت الفنانة الكويتية شروق أمين، على الانتقادات التي طالتها بشأن لوحاتها التي تحتوي على صور جريئة، مشيرة إلى أنها ترمز لأمر إيجابي، مضيفة إلى أنه يتم السماح للأطفال بمشاهدة الأفلام العنيفة، فيما تُمنع القُبل.

وقالت الفنانة الكويتة، خلال لقائها مع برنامج "ع السيف"، والذي يعرض على شاشة قناة atv، أن اللوحة التي أثارت الجدل وتتضمن القُبل ترمز لأمر إيجابي وأنها تجدها جميلة، كما توجّهت برسالة إلى من أزعجتهم بالقول إنه ليس عليهم مشاهدتها، وإنه يمكنهم إعتبار الشخصين الظاهرين فيها متزوجين، مشددة على أنها عنيدة جداً ولا تقبل أن يعارضها أحد.

يُذكر أنه تم في وقت سابق إغلاق معرض لأمين، بسبب جرأة مواضيع اللوحات التي تضمنه، وهو ما عرضها لموجة هجوم وانتقادًا لاذعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



