تراند اليوم : 3 فنانات عربيات ضمن أجمل نساء العالم.. فمن هن؟



احتلت 3 فنانات عربيات مراكز متقدمة ضمن أجمل 100 امرأة في العالم، حيث نشر موقع TOP BEAUTY WORLD قائمته النهائية للعام 2019، تحتوي على أجمل 100 امرأة و100 رجل وسيم من نجوم العالم، وكان لافتاً تضمنها ثلاثة وجوه نسائية عربية.

الممثلة المصرية هايدي موسى جاءت في المرتبة الـ70، تلتها الممثلة المغربية حنان الخضرفي المرتبة الـ81، والفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب في المرتبة الـ97.

واحتلت المرتبة الأولى نجمة "حرب العروش" الممثلة إميليا كلارك، والثانية آمبر هيرد والثالثة أليكساندرا دادليو والرابعة أنجلينا جولي، والخامسة ديبيكا بادكون.

وأكد الموقع الرسمي أن التصنيف النهائي لم يحتكم إلى تميز الوجه فقط، إذ تم استبعاد بعض المرشحات وتغيير ترتيب البعض الآخر لعدم تميزهن بجمال بقية الجسد.

ووفق ما تم نشره على تويتر على الحساب الخاص بالصفحة الرسمية للمسابقة أن اختيار أجمل 100 امرأة لم يكن يعتمد على جمال الوجه فقط، بل يتضمن معايير أخرى.

هايدي هي مغنية شابة حصلت على عدة جوائز سابقة ، بما في ذلك جائزة الدير جست كأفضل مطربة صاعدة في عام 2016 ، وتوجت بجائزة أفضل مطربة شابة للمرة الثانية فيمهرجان الدير جست عام 2018.

كما أصدر مؤخرًا مقطع فيديو بعنوان “انا اتعودت”، من خلال القناة الخاصة بها على موقع يوتيوب، والأغنية من تأليف نادر عبد الله، ومن ألحان حسين محمود وإخراج طارق عبد الجابر ، وإخراج هيفاء فقيه.







