أعلنت مشهورة السناب شات لمياء عبد العزيز عبر حسابها أن والدها مفقود وهو مريض ويعاني من الزهايمر، وقد تداول العديد من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر هشتاق #والد ليما عبد العزيز مفقود، على نطاق واسع وكبير في السعودية من أجل البحث عن والد لميا المفقود مُنذ ثلاث أيام في السعودية، حيثُ شوهد في آخر مرّة بها في منطقة الحمراء بالرياض.
وكشفت الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي أن والدها مفقود منذ ثلاث أيام وهو مريض بالزهايمر حيث خرج من المنزل ولم يعود، وعمره 60 عامًا، وتناشد بضرورة البحث عنه وبينت أنه لا يملك هاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: إحدى مشاهير السناب تطلق حملة للبحث عن والدها المفقود والمصاب بالزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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