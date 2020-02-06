14 الجاري ..ماجد المهندس بشارك ماهر وعاشور في ليلة احتفالية بعيد الحب

في ليلة احتفالية مميزة بعيد الحب العالمي ، يلتقي نجم الأغنية الخليجية ماجد المهندس مع الفنانة آمال ماهر والفنان تامر عاشور، وذلك فيالتجمع الخامس بالقاهرة.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، في تمام الساعة العاشرة مساءً،على مرح الماركيه في كايرو فيستيفال مول.
وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى فئتين: الفئة الأولى بقيمة 750 جنيه، والثانية بقيمة 1000جنيه، وتم نفاذ تذاكر الفئة الثالثة بالكامل التي بلغت قيمتها 1500 جنيه.
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