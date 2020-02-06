قيامة عثمان يثير شغف الجمهور بالسعودية

أثار المسلسل التركي قيامة عثمان، حفيظة عدد من المواطنين العرب الذين بحثوا عن حلقاته خلال الساعات الماضية، الأمر الذى زاد من معدلات البحث عن الحلقة الجديدة، وجعله يتصدر محرك البحث جوجل بالسعودية، إضافة إلى تفتيش الجمهور عن القنوات الناقلة له حتى يتثنى لهم متابعة أحداثه أول بأول.

إقرأ أيضًا: تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بمركز المنارة

فيما اصبح مسلسل قيامة عثمان من أهم الدرامات التركية المعروضة على شاشات التلفزيون وأكثرها مشاهدة على الاطلاق، حيث حاز المسلسل على إعجاب الجمهور

من جميع أنحاء العالم، وذلك منذ بداية عرضه بل وقبل إنطلاقه، فقد نجحت الإعلانات الخاصة به بخلق حماس كبير من قبل الجمهور في هذه الأونة منتظرين طرحه على الشاشات.

Advertisements

ويتناول المسلسل التركي الحقبة الزمنية الخاصة بالدولة العثمانية وكيفية تكوينها وتطورها وتغيير مسارها على يد عثمان الغازي، حتى أصبحت من أقوى الدول فى تلك الفترة، فيما اشتملت الحلقات السابقة من المسلسل على مشاهد قوية جعلت الجميع في دهشة

كبيرة، حيث تمكن عثمان من الهروب بعد مساعدة رجاله، الأمر الذي جعله يفكر في الحرب من جديد، إثر تعذيبه من قبل سوفيا ورجالها.

الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان هو استكمالًا لمسلسل قيامة أرطغول، الذي حقق نجاحا ساحقا من الحلقة الأولى له وحتى نهايته، ليكشف عن بداية الحقبة الزمنية الجديدة التي تولها عثمان، وتتزايد نسبة مشاهدة المسلسل الجديد مع مرور الحلقات المليئة بالكثير من الإثارة والتشويق التي تطغى على أحداثه.

ومن أبطال المسلسل النجم التركي الشهير "بوراك أوزجفيت"، الذي يجسد دور "عثمان الغازي" مؤسس الدولة العثمانية، وخليف السلطان أرطغرل، بجانب الممثل ميليه اوزدوغان و إنجين التان دوزياتان، و تورغوت الب وغيرهم من النجوم.