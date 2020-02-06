شاهد.. داليدا عياش تعلن وفاة والدها

أعلنت داليدا عياش زوجة المطرب اللبناني رامي عياش، وفاة والدها فيصل جميل سعيد بكلمات حزينة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "داليدا" على فاة والدها:" Advertisements آخ يا بابا آخ.. بكرت كتير يا حبيبى يا ملاك يا محب يا حنون الله يرحم روحك ويصبرنا ". آخ يا بابا آخ.. بكرت كتير يا حبيبى يا ملاك يا محب يا حنون الله يرحم روحك ويصبرنا ". يذكرأن رامى عياش قام بتصوير أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان الألبوم "قصة حب" وهى بتوقيع المخرج فادي حداد، وتم التصوير فى بيروت، ومنذ فترة ليست طويلة طرح فيديو كليب بعنوان "ياسكاكر السكر" ومفاجأة الكليب مشاركة نجمة الاستعراض الفنانة فيفى عبده فى تصويره.

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