صور.. إدوارد يحيي ذكرى وفاة والدته

نشر الفنان إدوارد مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علَّق "إدوارد" على الصور: "النهاردة من ٣ سنين كان أصعب يوم في حياتي وهو فراقك يا أمي، الدنيا كلها اسودِّت في وشي وبقيت مش

شايف حاجة ولا شايف حد وقعدت افتكر حاجات كانت بيني وبينك من وأنا صغير لحد ماكبرت، صعب عليا فراقك للحظة دي يا أمي، وأتمني أنك كنتي تكوني جنبي في كل لحظة نجاح بشوفها وبحس بيها بدعواتك ليا وبسمعها في ودني لما أكون محتاجها اشبعوا بأمهاتكم واركعوا تحت رجليهم والله مافي أعظم من الأم".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان "إدوارد"، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وشاركه العمل نخبة من نجوم الفن، وهم:"إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، سارة عادل"، من تأليف: أيمن سليم، وإخراج: مرقس عادل.