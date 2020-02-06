السبت.. آخر حلقات مرحلة الصوت وبس في The Voice Kids

يلتقي مشاهدو برنامج المواهب الغنائية الشهير the voice kids في نسخته العربية، بحلقة جديدة يوم السبت المقبل، مع أصوات متألقة جديدة.

تعد حلقة السبت، هي آخر حلقات مرحلة "الصوت وبس"، التي تعرض على لجنة التحكيم الثلاثية المكونة من كبار نجوم الوطن العربي، التي تتولى

تدريب الأصوات والوصول بهم إلى مراحل متقدمة من البرنامج، وهم الفنان عاصي الحلاني، والفنان محمد حماقي، والفنانة نانسي عجرم، على أن تكون المرحلة التالية هي "المواجهة"، ومن بعدها مرحلة "العروض المباشرة".

يذكر أن فريقي عاصي ونانسي ضم 13 صوتًا، وفريق حماقي ضم 12 صوتًا، ومع اقتراب انتهاء مرحلة "الصوت وبس" يتبقى لدى كل متدرب مجموعة من الأصوات يستكمل بها فريقه الذي يتكون من 15 صوتًا، ليدخل بهم المرحلة التالية من البرنامج.

تعرض حلقات البرنامج على قنوات MBC ، MBC مصر ، يوم السبت من كل أسبوع في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.