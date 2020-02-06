الأربعاء المقبل.. فيلمين قصيرين بسينما ساقية الصاوي

تعرض سينما ساقية الصاوي، الفيلم التسجيلي القصير " رحلة البحث عن أبو العربي"، يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الكلمة، والفيلم من إخراج أكرم البزاوي، وتستمر مدة عرض الفيلم لـ12 دقيقة، ويليه عرض الفيلمالتسجيلي " أنا والدكتور صبحي " وهو من إنتاج أفلام الأسكندرية ومن إخراج محمد محمود وتمتد مدته لـ24 دقيقة.
يشار أن حضور تلك العروض متاح للجميع بشكل مجاني، وهي ضمن برنامج عروض سينما
وفاز فيلم " رحلة البحث عن أبو العربي" بجائزة أفضل فيلم تسجيلي من المهرجان القومي للسينما، بالإضافة لعدد من الجوائز الأخرى، بينما شارك فيلم " أنا والدكتور صبحي " في أكثر من مهرجان من قبل من بينهم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والمهرجان القومي للسينما.
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