تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بمركز المنارة

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مركز المنارة بالتجمع الخامس بالقاهرة. يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، وتراوحت أسعار التذاكر بين 3 فئات: التذاكر بين 3 فئات: الفئة الأولى بقيمة 450 جنيهًا الفئة الثانية بقيمة 750 جنيهًا Advertisements الفئة الثالثة بقيمة 1500 جنيه الفئة الرابعة 2500 جنيه ويشار إلى أن الحفل سيكون احتفالاً بإصدار ألبومه الجديد "سهران" الذي سيستمع إليه جمهوره يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير، الذي يضم 14 أغنية منهم أغنيتي "هايعيش يفتكرني، ياروقانك" الذي طرحهما كمرحلة دعائية تسبق صدور الألبوم بالكامل.

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