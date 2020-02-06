تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بمركز المنارة

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في مركز المنارة بالتجمع الخامس بالقاهرة.
يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، وتراوحت أسعارالتذاكر بين 3 فئات:
الفئة الأولى بقيمة 450 جنيهًا
الفئة الثانية بقيمة 750 جنيهًا
الفئة الثالثة بقيمة 1500 جنيه
الفئة الرابعة 2500 جنيه
ويشار إلى أن الحفل سيكون احتفالاً بإصدار ألبومه الجديد "سهران" الذي سيستمع إليه جمهوره يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير، الذي يضم 14 أغنية منهم أغنيتي "هايعيش يفتكرني، ياروقانك" الذي طرحهما كمرحلة دعائية تسبق صدور الألبوم بالكامل.
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