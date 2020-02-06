علي الحجار يحتفل بعيد الحب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفل غنائي احتفالاً بعيد الحب، وذلك في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر. يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، على مسرح أوبرا جامعة مصر، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات:

الفئة الأولى بقيمة 300 جنيه أوبرا جامعة مصر، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات:الفئة الأولى بقيمة 300 جنيه الفئة الثانية بقيمة 400 جنيه الفئة الثالثة بقيمة 500 جنيه Advertisements الفئة الرابعة بقيمة 600 جنيه يذكر أن الحجار قد أحيا حفلاً مسبقًّا في بداية العام الجاري على مسرح دار الأوبرا المصرية، وقدَّم باقة غنائية متنوعة التي أحبها جمهوره طوال مشواره الفني ومنها: "ياطالع الشجرة، ماتمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون".

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