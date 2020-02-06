يستعد الفنان الكبير علي الحجار لإحياء حفل غنائي احتفالاً بعيد الحب، وذلك في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر.
يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، على مسرحأوبرا جامعة مصر، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات:
الفئة الأولى بقيمة 300 جنيه
الفئة الثانية بقيمة 400 جنيه
الفئة الثالثة بقيمة 500 جنيه
الفئة الرابعة بقيمة 600 جنيه
يذكر أن الحجار قد أحيا حفلاً مسبقًّا في بداية العام الجاري على مسرح دار الأوبرا المصرية، وقدَّم باقة غنائية متنوعة التي أحبها جمهوره طوال مشواره الفني ومنها: "ياطالع الشجرة، ماتمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون".
كانت هذه تفاصيل خبر علي الحجار يحتفل بعيد الحب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.