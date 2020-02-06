خاص الفن- عباس جعفر يجري هذه العملية الجراحية

ميرنا وليد - بيروت - إعتذر الممثل الكوميدي ​عباس جعفر​ بالفترة الاخيرة عن المشاركة بعدة لقاءات اعلامية بسبب خضوعه لعملية جراحية في الفم وبالتفاصيل فهو قد اجرى "تقطيب بالنيرة ". ونظراً للأوضاع الصعبة التي نعيشها والأخبار السيئة المنتشرة، كان قد سخر عباس جعفر من الوضع، مستنداً الى توقعات ميشال حايك وقال :"حايك هودي توقعات سنة ٢٠٢٠ أو أول شهر بس !؟".

على صعيد آخر، أحدث تجارب جعفر في التمثيل كانت فيلم "بلا هيبة" وهي شخصية الممثل الكوميدي عباس جعفر في الفيلم الذي يحمل نفس الإسم، والذي كان قد إحتفل بالعرض الأول بحضور أبطال العمل، وهم إضافة إلى جعفر، ​ستيفاني عطالله​، كميل سلامة، ميراي بانوسيان، سينتيا كرم، دارينا الجندي، كاتب ومخرج العمل ​رافي وهبي​، إضافة إلى المنتج صبحي سنان وإبنيه المنتج رائد سنان مسؤول الإنتاج في الشركة ورامي سنان المسؤول عن التوزيع.

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