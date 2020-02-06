سيلفستر ستالون ينعى كيرك دوغلاس "رحل العملاق الكبير"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل العالمي ​سيلفستر ستالون​ الراحل ​كيرك دوغلاس​ الذي توفي يوم أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ103 أعوام.

ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لدغولاس من أحد أفلامه وعلّق بالقول:"كيرك دوغلاس رحل العملاق الكبير الأخير من السينما الذهبية فنان مدهش. أمثال لن نراها أبدًا مرة أخرى”.

وكان أعلن إبنه الممثل العالمي ​مايكل دوغلاس​، وفاته في بيان قائلا :"ببالغ الحزن والأسى نعلن رحيل كيرك دوغلاس عن عالمنا عن عمر يناهز 103 أعوام، وفقدنا أسطورة حقيقية، وممثلًا في العصر الذهبي للسينما العالمية، فإننا تربينا على أفلامه التي كانت تقدم أهدافا حقيقية، وتتناول قضايا تمس المواطن الأمريكي".

وأضاف مايكل دوجلاس:"أما على المستوى الشخصي فهو إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى وكان عادلا بين أولاده".